Интернет магазин ирригаторов, зубных щеток и других товаров для ухода за полостью рта DFresh

DFresh – бренд по производству товаров для гигиены полости рта, который отлично зарекомендовал себя как среди стоматологов, так и среди обычных пользователей. Широкий ассортимент электрических щеток и ирригаторов полости рта. Компания основана врачом-стоматологом.

Высокое качество, стильный дизайн, надежность и эффективность. Доступная цена, благодаря которой позволить себе высокотехнологичные продукты DFresh может каждый.