Зубные щетки

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Ирригатор D.Fresh DF1000
Ирригатор D.Fresh DF1000
3990.00р.
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Насадки для большинства популярных электрических зубных щеток D.Fresh EB17-X Standart Clean, 4 шт.
Насадки для большинства популярных электрических зубных щеток D.Fresh EB17-X Standart Clean, 4 шт.
350.00р.
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Насадки для большинства популярных электрических зубных щеток D.Fresh EB17-XS Soft Clean, 4 шт.
Насадки для большинства популярных электрических зубных щеток D.Fresh EB17-XS Soft Clean, 4 шт.
350.00р.
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Насадки для большинства популярных электрических зубных щеток D.Fresh EB18-P, 4 шт
Насадки для большинства популярных электрических зубных щеток D.Fresh EB18-P, 4 шт
350.00р.
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Насадки для большинства популярных электрических зубных щеток D.Fresh EB20-X Accurate Clean, 4 шт.
Насадки для большинства популярных электрических зубных щеток D.Fresh EB20-X Accurate Clean, 4 шт.
350.00р.
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Насадки для большинства популярных электрических зубных щеток D.Fresh EB25-P Extra-Thin, 4 шт.
Насадки для большинства популярных электрических зубных щеток D.Fresh EB25-P Extra-Thin, 4 шт.
350.00р.
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Насадки для большинства популярных электрических зубных щеток D.Fresh EB50-X Twist Action, 4 шт.
Насадки для большинства популярных электрических зубных щеток D.Fresh EB50-X Twist Action, 4 шт.
350.00р.
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Насадки для большинства популярных электрических зубных щеток D.Fresh EB58-X Charcoal Clean, 4 шт.
Насадки для большинства популярных электрических зубных щеток D.Fresh EB58-X Charcoal Clean, 4 шт.
350.00р.
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Электрическая зубная щетка D.Fresh DF2000
Электрическая зубная щетка D.Fresh DF2000
3500.00р.
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Ирригатор D.Fresh DF1000
Ирригатор D.Fresh DF1000
3990.00р.
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Насадки для большинства популярных электрических зубных щеток D.Fresh EB17-X Standart Clean, 4 шт.
Насадки для большинства популярных электрических зубных щеток D.Fresh EB17-X Standart Clean, 4 шт.
350.00р.
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Насадки для большинства популярных электрических зубных щеток D.Fresh EB17-XS Soft Clean, 4 шт.
Насадки для большинства популярных электрических зубных щеток D.Fresh EB17-XS Soft Clean, 4 шт.
350.00р.
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Насадки для большинства популярных электрических зубных щеток D.Fresh EB18-P, 4 шт
Насадки для большинства популярных электрических зубных щеток D.Fresh EB18-P, 4 шт
350.00р.
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Насадки для большинства популярных электрических зубных щеток D.Fresh EB20-X Accurate Clean, 4 шт.
Насадки для большинства популярных электрических зубных щеток D.Fresh EB20-X Accurate Clean, 4 шт.
350.00р.
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Насадки для большинства популярных электрических зубных щеток D.Fresh EB25-P Extra-Thin, 4 шт.
Насадки для большинства популярных электрических зубных щеток D.Fresh EB25-P Extra-Thin, 4 шт.
350.00р.
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Насадки для большинства популярных электрических зубных щеток D.Fresh EB50-X Twist Action, 4 шт.
Насадки для большинства популярных электрических зубных щеток D.Fresh EB50-X Twist Action, 4 шт.
350.00р.
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Насадки для большинства популярных электрических зубных щеток D.Fresh EB58-X Charcoal Clean, 4 шт.
Насадки для большинства популярных электрических зубных щеток D.Fresh EB58-X Charcoal Clean, 4 шт.
350.00р.
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Насадки для большинства популярных электрических зубных щеток D.Fresh EB60-X Extra-Thin Care, 4 шт
Насадки для большинства популярных электрических зубных щеток D.Fresh EB60-X Extra-Thin Care, 4 шт
350.00р.
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Обращение руководителя

Ирригаторы, электрические щетки…
Какими они должны быть?
Думаю, что знаю ответ на этот вопрос, потому что понимаю, что нужно людям. Мой многолетний опыт говорит о том, что инновации могут быть доступны каждому — каждый имеет право пользоваться эффективными и качественными приборами и не переплачивать за них.

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